Kvalifikacije v Planici šele ob 15. uri

Planica, 24. marca - Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici so morali današnje kvalifikacije za petkovo tekmo preložiti. Sprva so bile na sporedu ob 11. uri, vendar so jih morali zaradi težav z naletno smučino prestaviti na 15. uro. V dolini pod Poncami se je danes zbralo 13.000 gledalcev, po večini otrok, ki so si prišli ogledat polete.