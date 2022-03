Delničarji Toshibe zavrnili razcepitev na dve podjetji

Tokio, 24. marca - Delničarji japonskega industrijsko-tehnološkega konglomerata Toshiba so danes na glasovanju zavrnili predlog, da bi podjetje razcepili na dve podjetji. S tem so zadali nov udarec vodstvu in povečali negotovost, ki preveva prihodnost tega japonskega koncerna, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.