Dijaška in študentska organizacija pozivata k izvedbi razpisa za štipendije ukrajinskim dijakom in študentom

Ljubljana, 24. marca - Dijaška organizacija Slovenije (DOS) in Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pozivata k izvedbi izrednega razpisa za dijake in študente, ki jih je ali jih bo vojna v Ukrajini prisilila v izobraževanje v Sloveniji.