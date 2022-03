Petindvajset ruskih umetnikov na latvijskem črnem seznamu

Riga, 24. marca - Latvija je 25 ruskih državljanov iz sveta kulture in zabave uvrstila na črni seznam zaradi njihove podpore ruskemu napadu na Ukrajino. Posameznikom so za nedoločen čas prepovedali vstop v državo, ki je med drugim članica Evropske unije in Nata, poroča nemška tiskovna agencija dpa.