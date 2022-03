Varnostne razmere na Ptuju lani stabilne in ugodne

Ptuj, 24. marca - Varnostne razmere na Ptuju so bile v preteklem letu stabilne in ugodne, so predstavniki tamkajšnje policije ocenili ob predstavitvi letnega poročila na današnji seji varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj. Skupaj so v letu 2021 policisti obravnavali 371 kaznivih dejanj, kar 181 manj kot leto prej, ob tem pa so jih dobri dve tretjini že raziskali.