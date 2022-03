Mestna občina Maribor z novo spletno stranjo do boljše informiranosti občanov

Maribor, 24. marca - Mestna občina Maribor je po več letih neuspešnih poskusov vzpostavila novo spletno stran. Po besedah vodje kabineta župana Jelke Vrečko so pri snovanju zasledovali cilj izpostaviti storitve, ki jih občina nudi občankam in občanom, ter jim omogočiti, da čim hitreje pridejo do želenih informacij.