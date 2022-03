Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 24. marca - Azijske borze so se v današnjem trgovanju večinoma obarvale v rdeče, med izjemami je borza v Tokiu. Padci tečajev delnic so posledica negativnega sredinega trenda na newyorških borzah, geopolitičnih napetosti, povezanih z Ukrajino, ter rasti cen nafte in surovin, ki krepi inflacijske pritiske.