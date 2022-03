Po podatkih Nata v Ukrajini ubitih več kot 7000 ruskih vojakov

Kijev/Černigiv/Moskva, 24. marca - Spopadi med ruskimi in ukrajinskimi silami se nadaljujejo po vsej Ukrajini. Ruska vojska je ponoči uničila pomemben most v bližini mesta Černigiv, v Pentagonu pa trdijo, da ruska vojska "zavzema obrambne položaje". Po podatkih Nata je med rusko invazijo umrlo med 7000 in 15.000 ruskih vojakov, poročajo tuje tiskovne agencije.