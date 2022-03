Vancouver vodilnemu Koloradu prizadejal domači poraz

Los Angeles, 24. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL odmeva nočni poraz vodilne ekipe prvenstva. Hokejisti Colorado Avalanche so na domačem ledu morali priznati premoč Vancouver Canucks, ki so slavili zmago s 3:1. Hokejisti Buffalo Sabres so po kazenskih strelih s 4:3 premagali drugo najboljšo ekipo metropolitanske skupine Pittsburgh Penguins.