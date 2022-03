Ljubljana, 24. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici od Dragučove proti Pesnici ter na cestah Trzin-Črnuče in Pijava Gorica-Škofljica. Na mejnih prehodih trenutno ni daljšega čakanja pri prestopu meje.