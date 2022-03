Jure Zdovc po Barceloni izgubil tretjič zapored

Ljubljana, 23. marca - Košarkarji Žalgirisa so doživeli boleč poraz v boju na dnu lestvice evrolige. Potem ko so 11. marca v 29. krogu premagali vodilno Barcelono so izgubili še tretjo tekmo zapored na domačem parketu. Neposrednemu tekmecu, francoskemu Asvel Villeurbannu, so v 31. krogu morali priznati premoč z 72:68.