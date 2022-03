Vlada sprejela namero o sodelovanju SV v bojni skupini Nata na Slovaškem

Ljubljana, 23. marca - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela namero o sodelovanju skupno do 200 pripadnikov Slovenske vojske, vključno z nacionalnim podpornim elementom in štabnim osebjem, v Natovi bojni skupini na Slovaškem. Gre za sodelovanje v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti, z možnostjo rotacij, so sporočili z Ukoma.