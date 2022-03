Delo o vrhu gospodarstva (24. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Aljoša Črnko v komentarju Obljube tokrat ne bodo dovolj piše, da so slovenski delodajalci na pomanjkanje primernega kadra opozarjali že pred pandemično krizo. Po dveh letih pandemije pa so zdaj na gospodarstvo udarile še posledice vojne v Ukrajini. Kljub pozivom gospodarstvenikov k ukrepanju so znane težave po vseh teh letih še vedno tu.