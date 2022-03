Sip Šempeter in GEN-I Volley v polfinalu

Ljubljana, 23. marca - Potem ko so se igralke Calcita Volleyja in Nove KBM Branika v polfinale državnega prvenstva uvrstile po dveh četrtfinalnih tekmah, sta preostala polfinalista dali šele tretji tekmi. Obe sta bili izenačeni, odločeni šele po petem nizu, napredovanja pa sta se veselila Sip Šempeter in GEN-I Volley, premagala sta ATK Grosuplje oziroma Ankaran.