Jaklitscheva v Budimpešti opozorila na položaj slovenske manjšine na Madžarskem

Budimpešta, 23. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je danes v Budimpešti na zasedanju slovensko-madžarske mešane komisije opozorila, da še vedno obstaja razlika v ravni zagotavljanja pravic, politične zastopanosti in financiranja slovenske manjšine na Madžarskem v primerjavi z madžarsko narodno skupnostjo v Prekmurju.

V madžarski prestolnici je zasedala mešana komisija za spremljanje izvajanja sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine na Madžarskem. Madžarsko delegacijo je vodil ministrski komisar za razvoj sosednjih politik madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino Ferenc Kalmar.

Jaklitscheva je na zasedanju pohvalila sodelovanje obeh držav na področju varovanja narodnostnih manjšin z ugotovitvijo, da se je položaj slovenske narodne manjšine v Porabju v zadnjem desetletju izboljšal, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pri tem pa je opozorila na omenjene razlike v ravni zagotavljanja pravic obeh manjšin.

Izrazila je tudi nelagodje ob nedavni izjavi madžarskega državnega sekretarja za narodno politiko Arpada Janosa Potapija v povezavi z državno mejo in izvajanjem dvojezičnega šolstva, ki ne odražajo resničnega stanja in so sporne tudi z vidika spoštovanja ozemeljske celovitosti in suverenosti, ki se med dvema prijateljskima državama pričakuje, so sporočili iz urada.

Slovenija in Madžarska sta v 30 letih od sprejetja sporazuma uresničili kar nekaj ukrepov za izboljšanje položaja obeh manjšin, velik napredek pa je bil, so sporočili, storjen tudi v zadnjih mesecih, ko sta sprejeli in podpisali več pomembnih dogovorov in sporazumov.

Komisija je danes pregledala in ocenila, kako se uresničujejo določila sporazuma ter oblikovala nova priporočila in predloge za izboljšanje položaja obeh narodnih skupnosti. Slovenski del komisije je izpostavil potrebo po sprejetju priporočil, ki bodo v dobrobit obeh skupnosti in bodo zagotovila primerljivo raven njunih pravic in materialnih pogojev.

Posebna skrb je bila izražena za zagotovitev ustreznega izobraževanja v slovenščini ter dviga ravni uporabe slovenskega jezika in vidne dvojezičnosti v Porabju na primerljivo raven s tisto, ki je zagotovljena za madžarsko skupnost v Prekmurju. Kot so sporočili, so se zavzeli za večjo finančno podporo Radiu Monošter in investicijam.

Čeprav naj bi se mešana komisija sestajala letno, je bilo zadnje zasedanje zaradi epidemioloških in drugih okoliščin leta 2017.