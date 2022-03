Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da namerava slovenska vlada v Ukrajino napotiti diplomatsko misijo, ter o okrogli mizi o razvoju slovenskega turizma in izzivih zaradi vojne v Ukrajini. Poročale so tudi o obisku predsednika republike Boruta Pahorja v Katarju in odkritju spomenika jezikoslovca Kopitarja v Beogradu.