Celjskim rokometašem pokalna drama v Trebnjem

Ljubljana, 23. marca - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se prebili na zaključni turnir za pokal Slovenije, potem ko so na današnji izjemno dramatični in izenačeni tekmi v Trebnjem premagali Trimo s 24:23 (14:15). Odločilni gol je v izdihljajih tekme dosegel Tim Cokan, z dvanajstimi zadetki tudi najbolj učinkovit igralec dvoboja.