Finance o nerealnih obljubah politikov na področju zdravstva (24. 3.)

Ljubljana, 23. marca - Andreja Rednak v komentarju Nerealne obljube v zdravstvu piše, da so v času predvolilne kampanje med pomembnimi temami, ki najbolj tarejo ljudi, zdravstvo, dostopnost storitev in čakalne dobe. Meni, da bomo na tem področju v kampanji spet slišali največ nerealnih obljub politikov. Akcijski programi za skrajševanje vrst so se vselej izjalovili.