WHO: Pri zagotavljanju nujne pomoči Ukrajini prihaja do težav

Ženeva, 23. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se sooča s finančnimi in varnostnimi ovirami pri zagotavljanju medicinske pomoči, ki jo potrebuje v vojni opustošena Ukrajina, je danes opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Organizacija nima dostopa do številnih delov Ukrajine, ki nujno potrebujejo medicinske pripomočke, je dejal.