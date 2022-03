Gospodarstvo kljub krizam verjame v svetlo obzorje

Brdo pri Kranju, 23. marca - Čeprav Evropa in svet prehajata iz krize v krizo, v gospodarstvu verjamejo, da obzorje ostaja svetlo, je bilo slišati na vrhu gospodarstva na Brdu pri Kranju. Ob tem so se vrstili pozivi k ambicioznosti, agilnosti, podjetnosti na vseh področjih družbe in predvsem povezovanju ter sodelovanju znotraj gospodarstva in z drugimi družbenimi sferami.