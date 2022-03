Začenja se volilna kampanja, zadnji dan za vložitev kandidatur

Ljubljana, 24. marca - Pred aprilskimi državnozborskimi volitvami se danes uradno začenja volilna kampanja. Politične stranke in liste bodo imele tako mesec dni časa za prepričevanje volivcev, da na volitvah oddajo glas zanje. Prav tako morajo stranke in liste, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže, danes do polnoči vložiti kandidatne liste.