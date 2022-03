Japonki premočni za namiznoteniški igralki iz Mengša

Doha, 23. marca - Japonki Miyuu Kihara in Miyu Nagasaki sta v polfinalu turnirja WTT Contender v Dohi v polfinalu dvojic s 3:0 (10, 10, 5) zaustavili Slovenki Katarino Stražar in Ano Tofant. Za obe slovenski igralki je bil to do zdaj največji uspeh v karieri, obe pa bosta čez dva dni že igrali tudi na turnirju WTT Star Contender, ki bo prav tako v Dohi.