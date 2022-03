Letošnje SP v vodnih športih v Budimpešti brez Rusov in Belorusov

Budimpešta, 23. marca - Mednarodna plavalna zveza (Fina) je danes odločila, da tekmovalci in tekmovalke iz Rusije in Belorusije zavoljo ruske vojaške invazije na Ukrajino ne bodo nastopili na letošnjem svetovnem prvenstvu v vodnih športih, ki bo med 18. junijem in 3. julijem v Budimpešti.