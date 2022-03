Izzivi prihodnje vlade: Digitalizacija javnega sektorja in gospodarstva ter kibernetska varnost

Ljubljana, 26. marca - Digitalizacija je širok proces, ki zajema vse dele družbe in podsisteme. Prihodnja vlada se bo tako morala med drugim posvetiti digitalnemu razvoju poslovnega okolja, zdravstvenega sistema in javnega sektorja. Pozornost bo morala nameniti tudi kibernetski varnosti in umetni inteligenci, poudarjajo strokovnjaki.