Oslo, 25. marca - Na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem na 10 metrov v norveškem Hamarju so se začeli boji za kolajne. Živa Dvoršak, Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek in Jože Čeper so na prizorišče pripotovali v sredo, danes pa bodo nastopili na posamičnih tekmah z zračno puško oziroma pištolo.