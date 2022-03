Evropski poslanci pred vrhom EU o vojni v Ukrajini in posledicah za Evropo

Bruselj, 23. marca - Ukrajinski narod se bori za svobodo in ne bomo ga zapustili, ker je to naša politična in moralna dolžnost, je danes v Evropskem parlamentu dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je napovedala pogovore z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom o dobavi utekočinjenega plina v EU.