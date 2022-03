PRO KUS s 40 dogodki za profesionalizacijo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev

Ljubljana, 27. marca - Konzorcij projekta PRO KUS je pod vodstvom Motovile izvedel več dejavnosti za profesionalizacijo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ki jih je podprlo tudi ministrstvo za javno upravo. Od novembra 2019 do januarja letos so tako izvedli 40 dogodkov, ki se jih je udeležilo 1540 udeležencev.