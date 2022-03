DZ sprejel resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva

Ljubljana, 23. marca - DZ je na današnji seji s 44 glasovi za in 20 proti sprejel predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030. Med ključnimi cilji so dvigniti raven in kakovost visokošolske izobrazbe, povečati odzivnost, prožnost in privlačnost visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe.