Zelenski nagovoril francoski in japonski parlament

Kijev, 23. marca - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes nagovoril francoski parlament in pri tem pozval francoska podjetja, naj prenehajo podpirati ruski "vojni stroj" in zapustijo Rusijo. Nagovoril je tudi japonski parlament in izpostavil pomen izvajanja večjega pritiska na Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.