Levica NSi v polemiki o obdavčitvi nepremičnin očita zastraševanje

Ljubljana, 23. marca - Edina prava novost v predlogu zakona o davku na prazne in velike nepremičnine je obdavčitev praznih stanovanj in hiš, za večino ljudi z običajnimi stanovanji pa predlog ne prinaša nobenega novega davka, so se na napoved NSi, da bodo naredili vse, da bo "ta nori zakon" propadel, odzvali v Levici. Ta "nori zakon" velja že več kot 30 let, so dodali.