DZ sklenil obravnavo poročila o delu Knovsa za lani

Ljubljana, 23. marca - Državni zbor je danes s 77 glasovi za in brez glasu proti sprejel sklep, da se je seznanil s poročilom komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in da podpira prizadevanja komisije, ki jih ta navaja v ugotovitvah in stališčih v izvedenih nadzorih.