Janša: Diplomatska misija v Kijevu bo na ravni odpravnika poslov in s polnimi pooblastili

Brdo pri Kranju/Ljubljana, 23. marca - Diplomatska misija, ki jo bo Slovenija napotila v Ukrajino, bo delovala na ravni odpravnika poslov in bo imela polna pooblastila za čas urgentnih razmer, ki so tam, je danes dejal premier Janez Janša. Kdo bo odpravnik poslov, ni povedal, dejal je le, da so na poziv dobili več prijav prostovoljcev.