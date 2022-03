Terme Snovik obeležujejo 20. obletnico delovanja

Kamnik, 26. marca - Terme Snovik letos praznujejo 20 let delovanja. To so slavnostno obeležili v torek na svetovni dan voda. V 20 letih je njihove bazene s termalno vodo obiskalo skoraj 2,6 milijona kopalcev, ustvarili pa so več kot 560.000 nočitev, so sporočili iz term, kjer za razvoj že kujejo nove projekte.