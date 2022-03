Poslanci odločili o vmesnih poročilih in poročilu treh z zdravstvom povezanih preiskovalnih komisij

Ljubljana, 23. marca - Poslanci so potrdili vmesno poročilo komisije DZ, ki je preiskovala zagotavljanje zaščitne opreme in proticovidne ukrepe, in poročilo preiskovalne komisije, ki je preiskovala odgovornost nosilcev javnih funkcij pri nabavah medicinske opreme. Zavrnili pa so vmesno poročilo preiskovalne komisije, ki preiskuje z epidemijo covida-19 povezane ukrepe.