Vlada pred začetkom predvolilne kampanje predstavila investicijske projekte

Brdo pri Kranju, 23. marca - Predsednik in podpredsednika vlade Janez Janša, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek so danes predstavili nabor investicij po občinah, ki so v teku oz. je zanje zagotovljen denar. Vrednost projektov je skoraj osem milijard evrov, od tega je 1,5 milijarde evrov evropskih sredstev. Gre za največji investicijski zagon doslej, je poudaril Janša.