Bureau Veritas pred dnevom Zemlje odpira vrata za posvete

Ljubljana, 27. marca - Podjetje za testiranje, inšpekcijske preglede in certificiranje Bureau Veritas bo 21. aprila med 9. in 16. uro, dan pred dnevom Zemlje, odprl vrata tako na lokaciji podjetja kot preko spleta in s tem ponudil možnost brezplačnega posveta z njihovimi strokovnjaki. Kot pravijo, želijo s tem ljudem pomagati pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti.