Država hmeljarjem zaradi neprodanega hmelja ne more pomagati

Tabor, 23. marca - Hmeljarji, ki jim je ob okrnjeni gostinski dejavnosti zaradi epidemije covida-19 lani in predlani ostalo neprodanega precej hmelja, so državi predlagali odkup presežka in povrnitev stroškov. Minister Jože Podgoršek jim je povedal, da tega država brez usmeritve EU ne sme, saj bi se to štelo za nedovoljeno državno pomoč.