Reka Meža s prevaljsko naložbo čistejša

Prevalje, 23. marca - Občina Prevalje je kot zadnja od koroških občin dobila čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda. Ta je v poskusnem obratovanju od novembra lani, danes pa so 6,6 milijona evrov vredno naložbo v čistilno napravo in kanalizacijo ob navzočnosti ministra Zvonka Černača predali namenu. Reka Meža danes teče čistejša, so ob tem poudarili na Prevaljah.