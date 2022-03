Na vrhu gospodarstva o konkretnih predlogih za preboj Slovenije

Brdo pri Kranju, 23. marca - Vrh slovenskega gospodarstva bo danes predstavil cilje ter tudi konkretne in uresničljive predloge ukrepov, ki ne prinašajo le razvoja, temveč nujno potreben preboj Slovenije, je zbranim na Brdu pri Kranju sporočil predsednik GZS Tibor Šimonka. Predlogi so pogumni in kažejo na samozavest slovenskega gospodarstva, je ocenil premier Janez Janša.