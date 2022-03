Rusija obsodila predlog o napotitvi mednarodnih mirovnih sil v Ukrajino

Moskva, 23. marca - Rusija je danes obsodila predlog Poljske, da bi v Ukrajino napotili Natove mirovne sile, ter ga označila za "nepremišljenega". Opozorili so, da bi v tem primeru lahko prišlo do neposrednega spopada med ruskimi in Natovimi silami, poroča tiskovna agencija Reuters.