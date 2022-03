V Gorjah prestavili 140 let staro kapelico

Gorje, 23. marca - Zaradi rekonstrukcije ceste skozi Spodnje Gorje so morali danes v Gorjah prestaviti 28 ton težko kapelico. Dvig in premik 140 let stare kapelice je bil za Gorjance poseben dogodek, kakršnega še niso doživeli, na Gorenjskem pa se zgodi na približno vsaki dve leti. Na ta način se ob širitvi cest ohranja sakralna kulturna dediščina.