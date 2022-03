V DeSUS vložili kandidatne liste za državnozborske volitve

Ljubljana, 23. marca - Stranka DeSUS je danes vložila liste kandidatov za državnozborske volitve. Stranka bo kandidirala v vseh volilnih enotah, kandidatne liste pa so vložili s podpisi volivcev. V vodstvu DeSUS so prepričani, da se bo stranka na volitvah uvrstila v parlament in še naprej enakopravno odločala o usodi slovenskih upokojencev.