Namesto obolelih palm na koprski Pristaniški ulici magnolije

Koper, 24. marca - V prihodnjih dneh bodo delavci Marjetice Koper v Kopru posadili zimzelene velecvetne magnolije, ki bodo nadomestile 12 obolelih palm na Pristaniški ulici, so sporočili z Mestne občine Koper. Na občini si prizadevajo za lepšo in bolj zeleno podobo mesta, zato vsa drevesa, ki so jih primorani posekati, tudi nadomestijo.