KUL in Gibanje Svoboda s protestno izjavo proti podrejanju javne RTV

Ljubljana, 23. marca - Prvaki strank KUL in Gibanja Svoboda so v skupni protestni izjavi podprli javna opozorila sodelavcev RTVS o nepravilnostih in pritiskih, ki jih vsakodnevno doživljajo pri delu. Poudarili so, da je treba končati politično podrejanje, in se zavezali, da bodo po volitvah ustvarili nov zakonski okvir, ki bo onemogočal vmešavanje politike v delo RTVS.