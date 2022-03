Beg pred vojno: Begunce sprejemajo slovenske družine, ponujajo se jim osnovna dela

Žalec, 23. marca - Skupina 43 beguncev iz Ukrajine je danes prispela v Žalec, kjer so jih začasno namestili v prostore škofijske Karitas iz Celja. Zdaj jim pomagajo izpolniti vloge za začasno zaščito, da bodo lahko dobili pravico do dela in izobraževanja otrok. Kot je povedal fotograf STA Tamino Petelinšek, ki je prevoz organiziral, jim bodo na voljo osnovna dela.