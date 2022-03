Preklic omejitve obiskov v novomeški bolnišnici

Obisk ene zdrave osebe do 15 minut na dan je dovoljen vsak dan med 15. in 16. uro, obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj in na vhodu v bolnišnico izpolniti epidemiološki vprašalnik, ves čas obiska je treba nositi zaščitno masko ter si ob prihodu in odhodu razkužiti roke.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku. V primeru nespoštovanja navodil, se obiski lahko omejijo, so še sporočili iz novomeške bolnišnice.