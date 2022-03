Priprava prekmurskih gibanic in popravilo mehanskih ur v registru nesnovne kulturne dediščine

Ljubljana, 23. marca - V register nesnovne kulturne dediščine sta odslej vpisana priprava prekmurskih gibanic in popravilo mehanskih ur. Prekmurska gibanica je najbolj znana prekmurska sladica. Znanja in spretnosti za popravilo mehanskih ur pa so ključna za ohranjanje, oskrbovanje, restavriranje in delovanje mehanskih javnih, hišnih in osebnih ur.