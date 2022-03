V Ljubljani v starem avtobusu zaživel skupnostni center Borc

Ljubljana, 23. marca - Ta teden so Mladi zmaji predstavili nov skupnostni center Borc, ki ob Cesti španskih borcev v Ljubljani stoji od septembra, nastal pa je iz odsluženega avtobusa številka 401. Center mladim predstavlja odprt prostor za delo in druženje, namenjen pa je krepitvi znanja, spodbujanju ustvarjalnosti in grajenju skupnosti, so danes sporočili z občine.