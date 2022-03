GZS: Blagovna menjava kaže na konkurenčnost slovenskega gospodarstva

Ljubljana, 23. marca - Blagovna menjava v lanskem letu kaže na konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ocenjujejo v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). 20- oz 31-odstotna rast izvoza in uvoza lani sta bili namreč nad pričakovanji in "odražata tako visoko rast domačega povpraševanja in investicij kot krepitev povpraševanja po slovenskih izdelkih v tujini", so zapisali.