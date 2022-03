Ifo znižal napoved letošnje nemške gospodarske rasti

Berlin, 23. marca - Münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo je v luči vojne v Ukrajini in rastoče inflacije znižal napoved rasti za nemško gospodarstvo. "Pričakujemo, da bo letošnja gospodarska rast znašala med 2,2 in 3,1 odstotka," je dejal vodja oddelka za gospodarske napovedi pri Ifu Timo Wollmershäuser. Še decembra so napovedovali 3,7-odstotno rast.